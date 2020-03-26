شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كارثة صحية تهدد بنشر الفيروس بمستودع لعمالة أجنبية في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشف مقطع فيديو عن كارثة صحية بسبب أحد مستودعات المواد الغذائية الفاسدة بحي الزاهر بمكة المكرمة رغم ضرورة الحذر خلال الظروف الراهنة .
وأظهر المقطع الذي وثقه أحد المواطنين ، انعدام تام للشروط الصحية والمعايير اللازمة لتخزين الأطعمة ووجود حشرات في مستودع تديره عمالة أجنبية من معدومي الضمير .
وناشد الأهالي بضرورة تشديد الرقابة على العمالة الأجنبية التي لا تراعي الذمم وتساعد على نشر الفيروس المستجد بسبب انعدام النظافة ، في الوقت الذي نبذل فيه الدولة كافة جهودها لمنع انتشار الوباء .
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