شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كارثة صحية تهدد بنشر الفيروس بمستودع لعمالة أجنبية في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف مقطع فيديو عن كارثة صحية بسبب أحد مستودعات المواد الغذائية الفاسدة بحي الزاهر بمكة المكرمة رغم ضرورة الحذر خلال الظروف الراهنة .

وأظهر المقطع الذي وثقه أحد المواطنين ، انعدام تام للشروط الصحية والمعايير اللازمة لتخزين الأطعمة ووجود حشرات في مستودع تديره عمالة أجنبية من معدومي الضمير .

وناشد الأهالي بضرورة تشديد الرقابة على العمالة الأجنبية التي لا تراعي الذمم وتساعد على نشر الفيروس المستجد بسبب انعدام النظافة ، في الوقت الذي نبذل فيه الدولة كافة جهودها لمنع انتشار الوباء .