بالفيديو.. التجارة: السلع والمنتجات متوافرة وننصح بالتسوق صباحا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، توافر السلع والمنتجات بكميات ضخمة داخل الهايبرماركت. أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، توافر السلع والمنتجات بكميات ضخمة داخل الهايبرماركت. وناشد المتحدث الرسمي المستهلكين بضرورة التسوق في الصباح من الساعة السادسة وحتى الحادية عشر صباحاً. وأكد أن هذه الفترة لا يوجد بها ازدحام مما يوفر فرصة أكبر للفرد للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

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