بالخرائط.. الداخلية تحدد مراكز منع الدخول والخروج للرياض ومكة والمدينة

حددت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مراكز ضبط منع الدخول والخروج للرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وذلك تنفيذًا للقرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وزارة الداخلية -عبر حسابها بتويتر- خرائط لمراكز منع الدخول والخروج لمدن الرياض ومكة والمدينة، الذي يبدأ تطبيقه الساعة الثالثة عصر اليوم.

وكان خادم الحرمين الشريفين وافق، أمس الأربعاء، على اتخاذ الإجراءات الآتية:

أولاً- يُمنَع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة أخرى.

ثانيًا- يُمنَع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

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ثالثًا- يُعمَل بذلك ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصرًا من يوم الخميس 2/8/1441هـ الموافق 26/3/2020م حتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27/7/1441هـ.

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