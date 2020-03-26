الربيعة: تمكين الأطباء من إصدار الوصفات إلكترونيًّا للمرضى عبر «أناة»

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة أنه جرى تمكين الأطباء من إصدار الوصفات الطبية إلكترونيًّا بموثوقية عن طريق تطبيق «أناة». وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «دعمًا لإخواني الأطباء في أعمالهم عن بُعد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ مكنَّا الأطباء من إصدار الوصفات الطبية إلكترونيًّا بموثوقية عن طريق تطبيق (أناة)، ويمكن للمريض صرفها من أقرب صيدلية مشاركة بيسر وسهولة»؛ وذلك من خلال الروابط التالية: الآيفون: الأندرويد: Advertisements وأناة هي منصة تهدف إلى توفير جميع الخدمات الإلكترونية للممارسين الصحيين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كونها منصة اجتماعية وتعليمية، يتواصل خلالها الممارسون ويتبادلون الخبرات العلمية. اقرأ أيضًا: الصحة تعلن آخر حصيلة لكورونا بالمملكة: 133 إصابة جديدة.. وحالة وفاة في مكة

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