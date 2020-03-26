بالصور.. طبيب سعودي يروي كيف أصيب بكورونا.. ويوجه نصيحة عاجلة للمواطنين والمقيمين

أعلن طبيب الطوارئ بمكة المكرمة، محمد المصري، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، ناصحًا بالبقاء في البيت لتلاشي المرض، وقال الطبيب -عبر حسابه بتويتر-: «أنا أخوكم الدكتور محمد المصري، طبيب طوارئ، أحد أبطال الصحة، تحديدًا أبطال صحة مكة، أعلن إصابتي بفيروس كورونا-COVID2019- والحمد لله على كل حال».

وحول حالته الصحية حاليًا قال الطبيب محمد المصري، إنه بدأ في العلاج، موضحًا: «معنوياتي جدًّا عالية ومؤمن بقضاء الله وقدره، بدأت في العلاج وحالتي مستقرة والأعراض بسيطة جدًّا». وتابع: «المرض غير خطير ولكن الخطورة في سرعة الانتشار.. لذا نصيحتي للجميع: خليك في البيت تكفى.. لا تطلعوا إلا للضرورة القصوى لمنع انتشار العدوى».

وأوضح الطبيب محمد المصري، أنه أصيب بالفيروس عقب «الكشف على عدد من المرضى والاشتباه فيهم بحمل فيروس كورونا بقسم الطوارئ قبل ثلاثة أيام، وحجرهم، وتم تشخيصهم قبل نشر العدوى لغيرهم». وأكد فخره بكونه أحد أعضاء فرق مكافحة فيروس كورونا قائلًا: «أحمد الله إني كنت جزءًا من هذا العمل البطولي، وهذا أقل واجب أقدمه تجاه ديني ووطني».

Advertisements

اقرأ أيضا:

الصحة تعلن آخر حصيلة لكورونا بالمملكة: 133 إصابة جديدة.. وحالة وفاة في مكة

إغلاق المقابر بمكة.. وأمانة العاصمة المقدسة تحدد أوقات الدفن