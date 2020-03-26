حساب المواطن: 3 خطوات بسيطة للاستعلام عن «إضافة تابع»

أوضح برنامج حساب المواطن أنه لا يتم إرسال رسالة إلى المستفيد الرئيسي في حالة إضافة تابع.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، أنه «لا يتم إرسال رسالة في حال إضافة تابع»، وأشار إلى أنه يمكن التأكد من البيانات عن طريق البوابة الإلكترونية (دخول - تفاصيل الطلب - المراجعة).

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه إذا تمَّت إضافة تابع بعد تاريخ 10 مارس الجاري، سيتم دراسة أهليته وإبلاغ المستفيد باستيفائه شروط الأهلية عن طريق حسابه من خلال أيقونة (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر مايو القادم.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين أنه أضاف مولودًا في البرنامج ولا يعلم هل تمت الموافقة أم لا، ولم يتم إبلاغه بشيء.

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