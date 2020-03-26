بالصور.. «أمانة مكة» تصدر إلزامًا مهمًّا لمراكز التسوق بسبب كورونا

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في الإدارة العامة لشؤون البلديات، قرارًا بإلزام مراكز التسوق التجارية بفرض مسافة تباعد كافية بين كل متسوق وآخر.

وتضمَّن الإلزام وضع المسافات بين المتسوقين أثناء وقوفهم عند صناديق المحاسبة، وعند الرفوف، وتكون بمسارات مرسومة على الأرضيات ومخططة بدقة ووضوح.

وأكد المشرف العام على البلديات الفرعية بالأمانة المهندس عبدالله الزايدي؛ أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تستهدف الحفاظ على الصحة العامة، ومنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتصدي له.

وقال الزايدي: «تُواصل الأمانة، ممثلةً في البلديات الفرعية، اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ منها إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحلات التجارية، بارتداء الكمامة الطبية والقفازات، والتعقيم والتطهير للأرضيات والأرفف وعربات التسوق، وحث المتسوقين على تعقيم أيديهم أثناء عملية التسوق وبعدها».

وفي سياق آخر، ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بأحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية؛ مبنى تديره عمالة مخالفة، احتوى الدور الأول منه مستودعًا مخالفًا؛ حيث يتم إعداد المخللات؛ وذلك لغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة.

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وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بندر بن خضر آل زيد، أنه تمت مداهمة الموقع الكائن بحي الزاهر بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حيث تم إلقاء القبض على العمالة المخالفة وتسليمهم إلى الجهات المختصة، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية على مواقع الإعاشة المخالِفة، والمطاعم العشوائية غير المرخصة داخل الأحياء السكنية؛ للتأكد من سلامة تداول المواد الغذائية وتقديم غذاء صحي آمن للجميع.

وأشار آل زيد إلى أن الفرق الرقابية تمكَّنت خلال المداهمة من ضبط ومصادرة 300 سطل بداخلها مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تخزينها في المبنى، وهو سكن لعمالة من الجنسية الهندية، وعلى الفور تم تسليمهم للجهات الأمنية وإتلافها بالكامل، كما تمت مصادرة حمولة سيارتين (ونيتات) محملتين بالخضراوات السليمة، وتم تسليمها إلى «حفظ النعمة».

وأكد رئيس البلدية استمرار الحملات اليومية على المطاعم للتأكد من وجود المعقمات، وفرض المسافات المتباعدة بين الزبائن لمنع انتشار فيروس (كوفيد ١٩) من أجل المحافظة على سلامة المواطنين.

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