برنامج حساب المواطن يحدد خطوات إضافة الزوجة

أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات إضافة الزوجة إلى البرنامج كتابعة، مشيرًا إلى أنه إذا تم تحديث البيانات في الأحوال المدنية، لا بد من تغيير الحالة الاجتماعية إلى (متزوج) عن طريق (تفاصيل الطلب - بيانات عامة) وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة «حفظ».
جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»: «السلام عليكم، كيف أضيف زوجة بس باقي ما استخرجت كارت الأسرة؟».
وقال حساب «خدمة المستفيدين»: «وعليكم السلام، في حال تم تحديث البيانات في الأحوال المدنية لا بد من تغيير الحالة الاجتماعية إلى (متزوج) عن طريق حسابك ( تفاصيل الطلب - بيانات عامة) وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة (حفظ)».
وأضاف: «والتوجه إلى (بيانات التابعين) وإضافة الزوجة كتابعة والضغط على أيقونة (حفظ)، ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة (المراجعة).. نسعد بخدمتك».
وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ28 (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
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