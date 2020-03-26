صحة جازان: 3 ملايين مستفيد من خدمات الرعاية الأولية بالمنطقة

قالت مديرية الصحة بجازان، اليوم الخميس، إن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة والبالغ عددها 117 مركزًا صحيًّا بلغ 3101825 مستفيدًا، خلال العام الماضي 2019م.
وأوضحت صحة جازان أن عدد مراجعي العيادات العامة بهذه المراكز بلغ 2311613 مراجعًا، وعيادات الأمراض المزمنة بلغ 470206 مراجعين، وعيادات الأسنان 93062 مراجعًا، وعيادات الحوامل 38228 مراجعة.
وبلغ عدد المراجعين لعيادات الطفل السليم 188716 مراجعًا، وأشارت إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية أجرت 396695 فحصًا إشعاعيًّا، و9733 فحصًا مخبريًّا، خلال الفترة نفسها.
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