السعودية اليوم / الصحة الكويتية تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الكويتية 13 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليوم إن الحالات تتوزع على خمس حالات مرتبطة بالسفر ( منها حالتان مرتبطتان بالسفر إلى المملكة واثنتان مرتبطتان بالسفر إلى مصر وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا ) وجميع تلك الحالات تعود لمواطنين كويتيين وهناك (حالة واحد لمواطن كويتي وهي قيد التقصي الوبائي).

وأضاف أن الحالات السبع المتبقية فهي مخالطة منها ( حالتان مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة ) و ( حالتان مخالطتان لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان إحداهما من الجنسية الكويتية والأخرى من الجنسية الهندية ).

وتابع أن هناك ( حالة مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهي لمواطن كويتي ) و ( حالة مخالطة لحالة من الجنسية الفلبينية ) و ( حالة من الجنسية الصومالية مخالطة لحالة من الجنسية الصومالية وهي قيد التقصي الوبائي ).

// انتهى //

11:40ت م

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الكويت 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الكويتية 13 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة بدولة الكويت حتى الآن إلى 208 حالات.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليوم إن الحالات تتوزع على خمس حالات مرتبطة بالسفر ( منها حالتان مرتبطتان بالسفر إلى المملكة واثنتان مرتبطتان بالسفر إلى مصر وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا ) وجميع تلك الحالات تعود لمواطنين كويتيين وهناك (حالة واحد لمواطن كويتي وهي قيد التقصي الوبائي).وأضاف أن الحالات السبع المتبقية فهي مخالطة منها ( حالتان مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة ) و ( حالتان مخالطتان لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان إحداهما من الجنسية الكويتية والأخرى من الجنسية الهندية ).وتابع أن هناك ( حالة مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهي لمواطن كويتي ) و ( حالة مخالطة لحالة من الجنسية الفلبينية ) و ( حالة من الجنسية الصومالية مخالطة لحالة من الجنسية الصومالية وهي قيد التقصي الوبائي ).// انتهى //11:40ت م0035

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.