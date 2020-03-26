السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



طوكيو 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 104 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس (

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن سلطات الصحة العامة القول في بيان إن الإصابات الجديدة بينها 30 حالةً اكتشفت أثناء إجراءات الحجر الصحي.

وأوضح البيان أن عدد حالات الإصابة من بين القادمين بلغ حتى الآن 284 حالة، فيما جرى اكتشاف 131 حالة أثناء اجراءات الحجر الصحي.

واضاف أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس ارتفع 131 حالةً بعد تسجيل خمس حالات جديدة لتصل نسبة الوفاة إلى 42ر1 في المئة بين المصابين.

// انتهى //

11:28ت م

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طوكيو 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 104 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الحالات إلى 9241 شخصًا.ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن سلطات الصحة العامة القول في بيان إن الإصابات الجديدة بينها 30 حالةً اكتشفت أثناء إجراءات الحجر الصحي.وأوضح البيان أن عدد حالات الإصابة من بين القادمين بلغ حتى الآن 284 حالة، فيما جرى اكتشاف 131 حالة أثناء اجراءات الحجر الصحي.واضاف أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار الفيروس ارتفع 131 حالةً بعد تسجيل خمس حالات جديدة لتصل نسبة الوفاة إلى 42ر1 في المئة بين المصابين.// انتهى //11:28ت م0034

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