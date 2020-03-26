السعودية اليوم / عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تايلاند يصل إلى 1045 حالةً



بانكوك 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

سجلت الحكومة في تايلاند اليوم 111 إصابة جديدة بفيروس

وتطبق الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ، وأقامت نقاط تفتيش على الطرق الرئيسة لزيادة الفحص في محاولة للحد من انتشار الفيروس الذي تسبب وفاة أربع أشخاص حتى الآن.

// انتهى //

11:21ت م

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بانكوك 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسجلت الحكومة في تايلاند اليوم 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 1045 حالةً.وتطبق الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ، وأقامت نقاط تفتيش على الطرق الرئيسة لزيادة الفحص في محاولة للحد من انتشار الفيروس الذي تسبب وفاة أربع أشخاص حتى الآن.// انتهى //11:21ت م0032

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