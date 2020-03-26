السعودية اليوم / إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تتجاوز 36 ألف حالة



برلين 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أظهرت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات زادت بواقع 50 حالةً.

// انتهى //

10:53ت م

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برلين 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأظهرت إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 36508 حالات إصابة، فيما توفي 198 شخصًا بسبب الفيروس.وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات زادت بواقع 50 حالةً.// انتهى //10:53ت م0027

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