السعودية اليوم / تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بإقليم كردستان العراق



بغداد 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

سجّل إقليم كردستان العراق اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في اربيل في بيان صحفي مقتضب أن الإصابات الثلاث هي لامرأة بعمر 32 عامًا، ورجلين يبلغان من العمر30 و32 عامًا.

// انتهى //

10:49ت م

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بغداد 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسجّل إقليم كردستان العراق اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا , ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في عموم الإقليم إلى 103 إصابات.وأوضحت وزارة الصحة في اربيل في بيان صحفي مقتضب أن الإصابات الثلاث هي لامرأة بعمر 32 عامًا، ورجلين يبلغان من العمر30 و32 عامًا.// انتهى //10:49ت م0026

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