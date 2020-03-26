السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان في وفاة وزير الدفاع السوداني



الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

10:19ت م

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الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان في وفاة معالي الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع ـ رحمه الله ـ.وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //10:19ت م0024

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