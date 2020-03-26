السعودية اليوم / "الأرصاد ": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل الحالة المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .

// انتهى //

10:16ت م

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