

رام الله 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

سجلت الحكومة الفلسطينية إصابتين جديدتين بفيروس

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور الوباء في فلسطين إلى 73 إصابةً تعافى منها 17 بمدينة بيت لحم.

// انتهى //

10:13ت م

0021



رام الله 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسجلت الحكومة الفلسطينية إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد بقرية بدو شمال غربي القدس المحتلة، وسبع إصابات بقطاع غزة.وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور الوباء في فلسطين إلى 73 إصابةً تعافى منها 17 بمدينة بيت لحم.// انتهى //10:13ت م0021

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية تسجل تسع إصابات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.