السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية تشاد في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما



الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : " علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية تشاد الشقيق، ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

10:11ت م

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الرياض 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد : " علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية تشاد الشقيق، ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".// انتهى //10:11ت م0020

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