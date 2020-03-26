الملك سلمان: العالم يواجه جائحة تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد

الخميس 26 مارس 2020

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن جائحة كورونا المستجد التي يواجهها العالم في هذا الوقت الحرج «تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي.



وأضاف الملك سلمان في تغريدة على تويتر: نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء»، سائلاً الله أن يحمي العالم من كل مكروه.

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ويرأس خادم الحرمين الشريفين، الخميس، قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين، تناقش سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وسيشارك في القمة إلى جانب أعضاء مجموعة العشرين، قادة الدول المدعوة والتي تضم إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، وكذلك منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

وستمثل المنظمات الإقليمية، فيتنام بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيساً للاتحاد الأفريقي، والإمارات بصفتها رئيساً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورواندا بصفتها رئيساً للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.