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الشرطة السعودية تلقي القبض على مقيم يمني بعد قيامه بعمل مخالف داخل مجمع تجاري

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 26 مارس 2020

نشرت صحيفة “سبق” السعودية، تفاصيل جديدة حول المقيم الذي قام بالبصق داخل مجمع تجاري شرقي مكة المكرمة مساء أمس.

 

ولفتت المصادر، إلى أن المقيم يعمل في مخبز بأحد المراكز التجارية بمخطط الشرائع 4؛ حيث ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة، بلاغ من مواطن، وعلى ضوئه باشرت الدوريات الأمنية الموقع، وتم القبض على المقيم وهو يمني الجنسية، يعمل في المركز التجاري نفسه؛ بالتحديد في “المخبز” بالمجمع.

 

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وذكر المواطن المبلِغ، بأن العامل قام بالبصق داخل المخبز؛ مما استدعى الاتصال بالجهات الأمنية، التي باشرت على الفور الموقع، مساء أمس بالتحديد، قرابة الساعة العاشرة مساءً.

 

وقد تم ضبطه وإحالته إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، واتضح -بحسب المصدر- ارتفاع في درجة حرارته، وتم حجره صحيًّا لحين التأكد من نتائج الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس .

 

وَتَسَلّمت شرطة الشرائع ملف الحادثة وفتحت تحقيقًا؛ تمهيدًا لإحالة كامل الملف إلى النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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