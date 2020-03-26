تسجيل 133 حالة اصابة جديدة بكورونا في السعودية

الأربعاء 25 مارس 2020

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، الأربعاء، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠.



وأكد في إيجاز صحفي حول مستجدات الوضع بشأن فيروس كورونا، أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الداخلية السعودية طلال الشلهوب في ذات المؤتمر الصحافي وجود التزام كبير في اليوم الأول من قرار منع التجول.

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كما أشار إلى أن بدأ منع التجول سيبدأ غداً الخميس، من الساعة 3 عصراً ويشمل "الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة"، مبيناً ان تنفيذ قرار منع التجول مهم لمنع تفشي كورونا.

وأوضح أن رصد المخالفات تتم عبر رجال الأمن المتواجدين على الطرقات، وليست بشكل آلي، فيما يتم مراعاة الفئات المستثاة.

ووافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية على تويتر، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وكان الملك سلمان، أصدر الاثنين، أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً.