شكرا لقرائتكم خبر عن تجميع الواجبات المقررة على " طلاب الحرمين " حتى28 شعبان والان نبدء بالتفاصيل

حددت وكالة الشؤون العلمية والفكرية طرق وآليات تقويم طلاب وطالبات معاهد وكليات الحرمين الشريفين من خلال استكمال المناهج التعليمية عن طريق وسائل التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد وصولاً لتحقيق نواتج العلم ، وتجمع الواجبات المقررة أثناء فترة التعليم عن بعد في موعد أقصاه 1441/8/22هـ.

وأوضح فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني عن آلية تقييم الطلاب والطالبات أثناء سير عملية التعليم عن بعد بالتكليفات والواجبات المنزلية والانشطة، والاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعليم الالكتروني ، والعروض التقديمية والمشاركات اثناء المحاضرات في التعليم عن بعد ، والمشاريع العلمية والبحثية ، وتحديد موعد 1441/8/28هـ لنهاية الرصد من أعضاء هيئة التدريس .

وأكد الزهراني على ضرورة التاكيد على الجميع بين تحقيق نواتج التعليم وبين قصد التيسير على الطلبة مع دعم الخريجين وتشجيع المستجدين.