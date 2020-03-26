شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس تشاد في ضحايا "هجوم بوما" والان نبدء بالتفاصيل
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد : " علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية تشاد الشقيق، ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".
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