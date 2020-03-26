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كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، عن تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف صاروخي لم يسفر عن سقوط ضحايا.
وقال المصدر في حديث نقله موقع "السومرية نيوز": إن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا قرب المنطقة الخضراء ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".
وأضاف أن "صافرات الإنذار أطلقت"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يذكر أن المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارتان الأمريكية والبريطانية تتعرض بين فترة وأخرى إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون يؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية.العراق قصف بالكاتيوشا بغداد
العراق.. قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغدادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-26
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، عن تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف صاروخي لم يسفر عن سقوط ضحايا.
وقال المصدر في حديث نقله موقع "السومرية نيوز": إن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا قرب المنطقة الخضراء ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".
وأضاف أن "صافرات الإنذار أطلقت"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يذكر أن المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارتان الأمريكية والبريطانية تتعرض بين فترة وأخرى إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون يؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
10:37 AM
أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية
كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، عن تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف صاروخي لم يسفر عن سقوط ضحايا.
وقال المصدر في حديث نقله موقع "السومرية نيوز": إن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا قرب المنطقة الخضراء ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".
وأضاف أن "صافرات الإنذار أطلقت"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يذكر أن المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارتان الأمريكية والبريطانية تتعرض بين فترة وأخرى إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون يؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية.
، العراق.. قصف بالكاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد ،
المصدر : الخليج 365
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