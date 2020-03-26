محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتستمر حتى الثامنة مساء نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة. وتشمل الحالة: المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع)، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة 26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 10:37 AM تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتستمر حتى الثامنة مساء Advertisements "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة أرشيفية "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة. وتشمل الحالة: المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع)، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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