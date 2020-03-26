، القيادة تعزّي رئيس تشاد في ضحايا هجوم جزيرة بوما الإرهابي ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد؛ إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نُدين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي؛ لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية تشاد وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب التشادي الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة؛ راجين للمصابين الشفاء العاجل؛ سائلين الله أن يجنّب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية تشاد؛ إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: "علمتُ بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان؛ لأبعث لكم ولشعب جمهورية تشاد الشقيق، ولأسر المتوفين، أحر التعازي والمواساة، سائلًا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 10:34 AM
أكدت وقوف المملكة مع الشعب الشقيق مُعربة عن صادق المواساة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الفريق الركن الطيار إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد؛ إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نُدين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي؛ لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية تشاد وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب التشادي الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة؛ راجين للمصابين الشفاء العاجل؛ سائلين الله أن يجنّب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية تشاد؛ إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: "علمتُ بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في جزيرة بوما، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان؛ لأبعث لكم ولشعب جمهورية تشاد الشقيق، ولأسر المتوفين، أحر التعازي والمواساة، سائلًا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".
، القيادة تعزّي رئيس تشاد في ضحايا هجوم جزيرة بوما الإرهابي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تعزّي رئيس تشاد في ضحايا هجوم جزيرة بوما الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.