، أسعار النفط تتعافى وخام برنت يتجاوز الـ30 دولارًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - للمرة الأولى منذ 20 مارس وبحسب بيانات التداول

ارتفعت أسعار خام برنت في بورصة لندن، ليلة الخميس؛ لتتجاوز حاجز الـ30 دولارًا للبرميل، للمرة الأولى منذ 20 مارس، بحسب بيانات التداول.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج بحر الشمال بنسبة 1.032% ليصل إلى 30.05 دولارًا.

ويتجه سوق النفط -لليوم الرابع على التوالي- إلى الارتفاع بعد انخفاض يوم الجمعة بنسبة 11%، وفي الوقت نفسه لا يزال المحللون قلقين بشأن الطلب على المواد الخام بسبب فيروس كورونا؛ حيث أصبحت حركة السكان محدودة بسبب الحجر الصحي، بالإضافة لإغلاق العديد من الشركات؛ الأمر الذي تَسَبّب في انخفاض حاد في الطلب على البنزين.

ووفق "رويترز"، هوَت أسعار النفط 60% منذ يناير إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل، في وقت سابق.

ونزلت أسعار النفط 45% منذ بداية الشهر الجاري، بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و(أوبك+)، في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج ودعم الأسعار بعد نهاية مارس.النفط أسعار النفط