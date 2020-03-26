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أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أن حزمة المساعدات البالغة تريليونيْ دولار مصممة لدعم الاقتصاد الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر.
وقال منوشين: "نعتقد أن المساعدات ستكفي لثلاثة أشهر، نأمل ألا نحتاجها، نأمل أن تنتهي هذه الحرب بشكل أسرع؛ لكننا نتوقع أن تغطي هذه الأموال الكبيرة احتياجات الاقتصاد".
وأضاف بحسب "روسيا اليوم"، أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال سيتم توزيعها كقروض، وستتم إعادتها إلى الميزانية.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، أمس، مشروع قانون بتريليونيْ دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين فيروس كورونا الجديد
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 10:25 AM
تصريحات لـ"منوشين" تنقل جهود تطويق أثر "كورونا" على الصناعات ودعم العاطلين"نأمل أن تنتهي الحرب".. هل يكفي ترليونا دولار لدعم اقتصاد أمريكا ضد الجائحة؟
أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أن حزمة المساعدات البالغة تريليونيْ دولار مصممة لدعم الاقتصاد الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر.
وقال منوشين: "نعتقد أن المساعدات ستكفي لثلاثة أشهر، نأمل ألا نحتاجها، نأمل أن تنتهي هذه الحرب بشكل أسرع؛ لكننا نتوقع أن تغطي هذه الأموال الكبيرة احتياجات الاقتصاد".
وأضاف بحسب "روسيا اليوم"، أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال سيتم توزيعها كقروض، وستتم إعادتها إلى الميزانية.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، أمس، مشروع قانون بتريليونيْ دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.
، "نأمل أن تنتهي الحرب".. هل يكفي ترليونا دولار لدعم اقتصاد أمريكا ضد الجائحة؟ ،
المصدر : الخليج 365
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