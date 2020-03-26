، ولي العهد يعزي في وفاة وزير الدفاع السوداني: أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ،

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في وفاة الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع رحمه الله.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع رحمه الله، وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد يعزي في وفاة وزير الدفاع السوداني: أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمتهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-26
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في وفاة الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع رحمه الله.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع رحمه الله، وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
10:32 AM
عبر برقية أرسلها إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي أعرب فيها عن صادق المواساة
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في وفاة الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع رحمه الله.
وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع رحمه الله، وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
، ولي العهد يعزي في وفاة وزير الدفاع السوداني: أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ،
المصدر : الخليج 365
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