شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحذر منسوبيها من تسريب المعلومات ونشر الشائعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت وزارة الصحة منسوبيها في كافة المديريات من تسريب أى معلومات من المستسفيات خلال الفترة الحالية. حذرت وزارة الصحة منسوبيها في كافة المديريات من تسريب أى معلومات من المستسفيات خلال الفترة الحالية. ودعت منسوبيها بالالتزام بتعليماتها، وتجنب نشر المعلومات أو بث الشائعات. كما وجهت الوزارة بتوزيع القوى العاملة لديها على المستشفيات وذلك في إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

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