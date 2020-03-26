شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل خطيرة حول "الباصق" داخل مجمع تجاري بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت مصادر معلومات خطيرة حول المقيم الذي قام بالبصق داخل مجمع تجاري بمخطط الشرائع بمكة المكرمة . كشفت مصادر معلومات خطيرة حول المقيم الذي قام بالبصق داخل مجمع تجاري بمخطط الشرائع بمكة المكرمة . وأكدت أنه تم وضعه بالحجر الصحي إذ تبين ارتفاع درجة حرارته ، لحين التأكد من نتائج الفحص الخاصة بالفيروس المستجد . كما تبين أن المتهم " يمني الجنسية " ويعمل في مخبز بنفس المجمع التجاري الذي قام بالبصق فيه . وكانت الجهات الأمنية قد أطاحت بالمتهم بعد بلاغ من أحد المواطنين في العاشرة مساء امس ، وأُحيل إلى مسستشفى الملك فيصل بمكة ومن ثم الحجر الصحي ، وتم فتح تحقيق في الواقعة .

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