شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المديفر: نحن في حرب حقيقية وكلنا مسؤولون والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اختصر الإعلامي عبدالله المديفر، الحديث عن الفيروس، بانها حرب حقيقية وليست بمزحة وكلنا مسؤولون عن هذه الحرب.
وقال المديفر خلال فيديو بثه عبر حسابه " تويتر": بانه ليس من السهل منع صلاة الجماعة أو ان تبتعد الكعبة عن الطائفين أو تغلق حدودنا مع الخارج، وان تعطل مصالح الناس، وأن يمنعوا من الخروج، لكن الأمر يتعلق بروح الإنسان "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
وتابع: بان الأجهزة تفعل كل ما في وسعها، ومع ذلك نجد أن أحد يفتح منزله للعزاء فينقل الميكروب وآخر لديه الأعراض فيختلط بالناس، المطلوب أن نحمل على أيدي الجهلاء والسفهاء.
وأضاف عبدالله المديفر أن المسألة ليست مزحة وانها حرب حقيقية، ومعا سننتصر على الفيروس وكلنا مسؤولون.
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