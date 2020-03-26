أمانة تبوك تواصل تعقيم أجهزة الصراف الآلية

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): واصلت أمانة منطقة تبوك تعقيم أجهزة الصراف الآلية في أنحاء المدينة. واصلت أمانة منطقة تبوك تعقيم أجهزة الصراف الآلية في أنحاء المدينة. يذكر أن ذلك يأتي تزامناً مع موعد صرف الرواتب، وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

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