شكرا لمتابعة خبر عن الموقف القانوني حال طلب المنشأة توقيع إجازة بدون راتب خلال الفترة الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى):

يتعرض بعض العاملين بمنشآت القطاع الخاص لضغوط لتوقيع إجازة بدون راتب في ظل الظروف الحالية بسبب الفيروس المستجد ، ما يثير التساؤل حول موقف الموظف .

ووفقاً لنظام العمل في المملكة فإنه لا يحق للمنشأة منح إجازة للعاملين بدون أجر إلا بموافقتهم ، وإلا يُعد تعسفا ،إذ أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية " العامل وصاحب العمل " ولا تؤثر الظروف الإستثنائية فيها .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أصدرت دليل إرشادي للمنشآت بعمل موظفيها عن بُعد ، ويجب عليها اللتزام بالأحكام النظامية ، وفي حال المخالفة يمكن إبلاغ الوزارة عبر الرقم الموحد 19911 .