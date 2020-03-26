شكرا لمتابعة خبر عن الموقف القانوني حال طلب المنشأة توقيع إجازة بدون راتب خلال الفترة الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى):يتعرض بعض العاملين بمنشآت القطاع الخاص لضغوط لتوقيع إجازة بدون راتب في ظل الظروف الحالية بسبب الفيروس المستجد ، ما يثير التساؤل حول موقف الموظف .
ووفقاً لنظام العمل في المملكة فإنه لا يحق للمنشأة منح إجازة للعاملين بدون أجر إلا بموافقتهم ، وإلا يُعد تعسفا ،إذ أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية " العامل وصاحب العمل " ولا تؤثر الظروف الإستثنائية فيها .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أصدرت دليل إرشادي للمنشآت بعمل موظفيها عن بُعد ، ويجب عليها اللتزام بالأحكام النظامية ، وفي حال المخالفة يمكن إبلاغ الوزارة عبر الرقم الموحد 19911 .
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