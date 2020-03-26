شكرا لمتابعة خبر عن اكتشاف أكثر من 15نخلة مصابة بالسوسة الحمراء بالطائف وفرق المكافحة تعالجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

نفذت فرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء ممثلة بقسم الصحة النباتية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الطائف خلال اليومين الماضيين عمليات فحص ومعالجة لـ ٢٠٠ نخلة في ستة مزارع متفرقه بالمحافظة .

ونتجت العمليات عن اكتشاف اكثر من ١٥ نخلة مصابة بسوسة النخيل الحمراء ومعالجتها على الفور ضمن الجهود الساعية التي يقدمها مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بالطائف للمحافظة على الغطاء النباتي والبيئة الزراعية ومكافحة الآفات المضرة بها .

ودعا مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الطائف المزراعين إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحّد "بلِّغ"، حتى تتمكن الفرق من المباشرة والقيام بأعمال المكافحة .

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