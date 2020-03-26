- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لمتابعة خبر عن اكتشاف أكثر من 15نخلة مصابة بالسوسة الحمراء بالطائف وفرق المكافحة تعالجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):نفذت فرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء ممثلة بقسم الصحة النباتية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الطائف خلال اليومين الماضيين عمليات فحص ومعالجة لـ ٢٠٠ نخلة في ستة مزارع متفرقه بالمحافظة .
ونتجت العمليات عن اكتشاف اكثر من ١٥ نخلة مصابة بسوسة النخيل الحمراء ومعالجتها على الفور ضمن الجهود الساعية التي يقدمها مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بالطائف للمحافظة على الغطاء النباتي والبيئة الزراعية ومكافحة الآفات المضرة بها .
ودعا مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الطائف المزراعين إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحّد "بلِّغ"، حتى تتمكن الفرق من المباشرة والقيام بأعمال المكافحة .
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف أكثر من 15نخلة مصابة بالسوسة الحمراء بالطائف وفرق المكافحة تعالجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.