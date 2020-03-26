كشف محمد الصيعري، طالب سعودي في الهند، عن وضع الطلبة والمواطنين بعد منع التجول وحظر الرحلات.
وقال الطالب الصيعري، في تصريحات لـ«عاجل»: «وصلنا خبر مغادرة الهند والعودة إلى السعودية وأخبرونا بالعودة قبل يوم الأحد على الخطوط السعودية، ووفَّروا رحلتين؛ واحدة من بومباي والأخرى من دلهي».
وأشار إلى أنَّ القنصلية السعودية وفّرت أكثر من ٢٠٠ تذكرة مجانية، لكن رحلتهم أُلْغِيت بعد وقف الرحلات الجوية من وإلى السعودية.
وأضاف: «تمَّ توفير السكن والمأكل والمشرب لنا ولعدة عوايل وأمورنا طيبة»، موضحًا أنَّهم يسكون في شقق فندقية ٥ نجوم شاملة الإفطار والغداء والعشاء، ورعاية صحية، بجانب خدمة 24 ساعة للسعوديين وتوزيع الأقنعة والقفازات والمعقمات يوميًا.
وأشار الصيعري إلى أنَّ القنصلية حلَّت مشكلة الفيزا للطلاب والعوائل التي اقتربت من الانتهاء، مُتابعًا: حاليًا لدينا منع تجول في الهند بدأ من الأحد الماضي، وسيستمر حتى ٣١ من الشهر الجاري، وتمَّ تمديد الحظر ٢١ يومًا أخرى، ووقف الرحلات الداخلية، وقبل أسبوع وقفوا الرحلات الدولية.
وأضاف: «الآن تقريبًا احنا في حجر صحي، لا نخرج ولا يزورنا أحد، والقنصلية توفر لنا كل احتياجاتنا».
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طالب سعودي بالهند: القنصلية وفرت لنا كل شيء ونسكن بفنادق خمسة نجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.