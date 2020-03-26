بالفيديو.. الصحة تحذر من مروجي علاجات فيروس كورونا

حذّرت وزارة الصحة، من مروّجي خلطات بدعوى أنها تعالج فيروس كورونا، وقال المتحدث الرسمي باسم الصحة الدكتور محمد العبدالعالي –عبر حسابه بتويتر- : «نحذر من الذين يدّعون الخلطات والتجارب ويروجونها على أنها وسيلة فعّالة للعلاج من فيروس كورونا الجديد، وهي ليس لها أي أساس علمي إطلاقًا»، وتابع قائلًا: «ندعو إلى عدم تداول الشائعات، والتواصل مع الصحة، في حال وجود أي استفسار عن الفيروس».
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت -أمس الأربعاء- تسجيل ١٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم ١٨ حالة قادمة من خارج المملكة. وأكدت وزارة الصحة، أن ١١٥ حالة اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات مصابة سابقة، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم في مكة المكرمة، وتعافي حالة واحدة.
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