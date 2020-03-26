«صحة الجوف» تنفي استدعاءها مرتادي محل «سكاكا» لكشف كورونا

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، حقيقة طلب مراجعة مرتادي أحد محلات السوبر ماركت بسكاكا.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت: إنَّه لا صحة لطلبنا مراجعة مرتادي أحد محلات السوبر ماركت بسكاكا.

وشددت «صحة الجوف» على ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة، مؤكدة اتخاذها اللازم، بحقّ ناشرها.

جاء ذلك بعد تداول صور، زعم مروِّجوها أنها أثناء القبض على عامل آسيوي يعمل في سوبر ماركت، وصدرت منه تصرفات غريبة كـ «البصق» على أكياس البلاستيك وعربات التسوق .

كما روَّجوا رسائل بأنَّ صحة الجوف طالبت كلَّ من ارتاد محل السوبر ماركت أن يتوجَّه لقسم العزل بالمستشفى بغرض الكشف.