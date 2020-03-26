بالصور.. تزامنًا مع صرف الرواتب.. «أمانة الرياض» تتابع تعقيم الماكينات الآلية

أعلنت أمانة الرياض، أنها تتابع التزام البنوك المختلفة، بعمليات تعقيم وتطهير ماكينات الصراف الآلي، وذلك تزامنًا مع موعد صرف الرواتب للمواطنين.

وذكرت أمانة الرياض -عبر حسابها بتويتر- أنها تتابع التزام البنوك بتعقيم أجهزة الصراف الآلية التابعة لها في أنحاء المدينة، ضمن الإجراءات الاحترازية في مكافحة فايروس كورونا المستجد.

وكانت أمانة الرياض قد أعلنت أنه تم ضبط ١٨ محلًّا خالف قرارات الإغلاق الاحترازي خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، وطُبقت بحقهم الغرامات بحدها الأعلى، وتمّت إحالة الملاك إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك ضمن الجهود الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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