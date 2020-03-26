790 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالشرقية خلال يومين

وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، على المنشآت التجارية المستثناة من منع التجول، وشملت الجولات التي بلغت أكثر من 790 جولة؛ البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضراوات والفواكه، ومحال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود؛ لأجل التأكد من استمرارية الأعمال المقدَّمة للمستهلك.

وأكَّدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع التموينية والضرورية.

ويمكن للمستهلكين استخدام التطبيقات الإلكترونية، للتوصيل خلال فترة الحدّ من التجول، وطلب كل ما يحتاجونه من سلع تموينية واستهلاكية من خلال هذه التطبيقات.

وحثت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين كافة على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية، لطلب احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول أيضًا، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين وامتثالًا لأوامر القيادة الرشيدة.

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وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app

أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

الكلمات المفتاحية: تجارة الشرقية, جولات تفتيشية, تقديم الخدمات بالمنشآت التجارية