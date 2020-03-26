ظاهرة فلكية نادرة عصر اليوم.. كوكب الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء مكة المكرمة تشهد، اليوم الخميس (26 مارس 2020)، ظاهرة فلكية نادرة الحدوث؛ حيث سيتعامد كوكب الزهرة رمز الحب والجمال مع الكعبة المشرفة.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة -عبر صفحة الجمعية بفيسبوك- إن تعامد الزهرة فوق الكعبة المشرفة سيحدث عند الساعة (3:19:06) عصرًا بالتوقيت المحلي؛ حيث يكون الكوكب على ارتفاع (89,58,45) درجة في ظاهرة غير مُشاهَدة بالعين المجردة؛ نظرًا إلى حدوثها نهارًا.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أنه في هذا الوقت سيكون ميل كوكب الزهرة مطابقًا لخط عرض مدينة مكة المكرمة، إلا أن ذلك لا يتكرر دائمًا. وعليه، فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة.

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وأشار أبو زاهرة إلى أن جميع حالات تعامد الزهرة تحدث نهارًا أثناء طلوع الشمس في قمة إشراقها، ولا تُرصَد في الليل؛ نظرًا إلى أن الكوكب يتحرَّك حول الشمس في مدار يقع داخل فلك الأرض، ويظهر دائمًا قريبًا من الشمس كما هو الحال مع كوكب عطارد، وهو السبب الذي لا يُمكِّن الراصد من على سطح الأرض من رؤية هذين الكوكبين إلا قبل شروق الشمس أو بعد غروبها.

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