بالفيديو.. الشيخ المطلق يحذر التجار من 3 مخالفات ويذكرهم بـ«أموال ممحوقة»

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، حرمة استغلال التجار لأزمة فيروس كورونا، بتخزين البضائع أو رفع الأسعار.

وقال الشيخ المطلق، خلال استضافته في برنامج «فتاوى» على قناة «السعودية»، إن هذا التصرف «حرام، وفيه مخالفة لولي الأمر، وجشع يؤذي الناس»، متسائلًا: «أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)؟!».

وتابع الشيخ المطلق قائلًا: «إن كرام الناس أرخصوا أموالهم وآسَوا الناس، وشاركوا الدولة في تحمُّل الأعباء، عند وقوع المصائب والأوبئة»، مشيرًا إلى أن انتهاز المصائب لتحقيق ربح يعد «لؤمًا» وحرامًا ولا يجوز، وأوضح أن الأموال التي تأتي من استغلال الناس عند الأزمات والمصائب، هي «أموال ممحوقة تكون عذابًا على صاحبها».

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