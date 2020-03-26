«مدني جدة» يسيطر على حريق بمحل قطع غيار وعدد من الورش بـ«مدائن الفهد»

نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، في السيطرة على حريق نشب بأحد محال قطع الغيار وعدد من الورش المجاورة له بحي مدائن الفهد.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني: إنَّ مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغًا في تمام الساعة (19:48) من مساء الأربعاء ١ / ٨ / ١٤٤١ هـ، يفيد بتصاعد ألسنة اللَّهب من محل قطع غيار، وعدد من الورش بحي مدائن الفهد، وعلى الفور تمَّ تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم .

وبوصول الفرق للموقع اتَّضح أنَّ الحالة عبارة عن حريق في محل قطع غيار بمساحة 5*15م وعدد 6 ورش ملاصقة تضررت جزئيًا، وتقدر المساحة الإجمالية لنطاق الحادث بـ 15*25م، وهي ضمن مجمع ورش سيارات، وتمَّ عزل الحادث عن المواقع المجاورة وإخمادة بشكل تام.

وباشر فريق التحقيق عمله لمعرفة الأسباب بالموقع دون تسجيل إصابات.