السعودية اليوم / فنلندا تعزل العاصمة لمكافحة كورونا المستجد



هلسنكي 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عزل هلسنكي ومنطقتها عن سائر أنحاء البلاد لمنع تفشّي فيروس

وقالت مارين خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية إنّ "تحرّكات الدخول والخروج من منطقة العاصمة ستكون محظورة" للأفراد ابتداءً من الجمعة ولغاية 19 أبريل. "

وأضافت "لكن مع هذا فإنّ لكلّ شخص الحقّ في العودة إلى دياره ".

وبلغ عدد المصابين بالوباء في فنلندا 880 مصابًا، فيما سجلت ثلاث وفيات بالفيروس.

// انتهى //

09:14ت م

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هلسنكي 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عزل هلسنكي ومنطقتها عن سائر أنحاء البلاد لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.وقالت مارين خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية إنّ "تحرّكات الدخول والخروج من منطقة العاصمة ستكون محظورة" للأفراد ابتداءً من الجمعة ولغاية 19 أبريل. "وأضافت "لكن مع هذا فإنّ لكلّ شخص الحقّ في العودة إلى دياره ".وبلغ عدد المصابين بالوباء في فنلندا 880 مصابًا، فيما سجلت ثلاث وفيات بالفيروس.// انتهى //09:14ت م0015

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