السعودية اليوم / وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء ست حالات جديدة من كورونا المستجد



الكويت 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس

وقال في تصريح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الست من الفيروس، مضيفًا أنه ستنقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

// انتهى //

08:13ت م

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الكويت 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، هم ثلاثة مواطنين وثلاثة مواطنات ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 49 حالةً.وقال في تصريح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الست من الفيروس، مضيفًا أنه ستنقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.// انتهى //08:13ت م0013

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