مختل يطعن ممرضة بسكين أثناء فحص كورونا

العين الإخبارية - حسام حسنالخميس 2020/3/26 12:01 ص بتوقيت أبوظبي
الرجل هاجم الممرضة وطعنها بأماكن متفرقة
طعن رجل كان يشتبه بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، الأربعاء، ممرضة بسكين، في أحد مستشفيات العاصمة النمساوية فيينا.
ووفقا لصحيفة "كرونه" النمساوية، هاجم الرجل الممرضة في المستشفى عندما كان يجري فحصا للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة أن المهاجم قام بدفع الممرضة لسرير في المستشفى وطعنها في وجهها ورأسها.
وتابعت الصحيفة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم يعاني خللا عقليا منذ فترة طويلة.
ونجحت الشرطة في السيطرة على المهاجم، فيما تلقت الممرضة العلاج في المستشفى.
وبعد وقت قصير من الجريمة، ظهرت نتائج تحليل المهاجم، وثبت عدم إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.
وحتى مساء الأربعاء، أصيب ٥٥٠٠ شخص بفيروس "كورونا" المستجد في النمسا، فضلا عن وفاة ٣٠ شخصا.
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