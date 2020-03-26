، من البلاغ إلى الحجر.. تفاصيل جديدة عن "الباصق داخل مجمع بمكة": مخبز وتحقيق ،

محمد بن مسعود - الدمام - يمني الجنسية وكامل الملف تَسَلّمته الشرطة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة بحكم الاختصاص

كشفت مصادر "الخليج 365"، تفاصيل جديدة حول المقيم الذي قام بالبصق داخل مجمع تجاري شرقي مكة المكرمة مساء أمس.

وأشارت المصادر، إلى أن المقيم يعمل في مخبز بأحد المراكز التجارية بمخطط الشرائع 4؛ حيث ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة، بلاغ من مواطن، وعلى ضوئه باشرت الدوريات الأمنية الموقع، وتم القبض على المقيم وهو يمني الجنسية، يعمل في المركز التجاري نفسه؛ بالتحديد في "المخبز" بالمجمع.

وأفاد المواطن المبلِغ، بأن العامل قام بالبصق داخل المخبز؛ مما استدعى الاتصال بالجهات الأمنية، التي باشرت على الفور الموقع، مساء أمس بالتحديد، قرابة الساعة العاشرة مساءً.

وقد تم ضبطه وإحالته إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، واتضح -بحسب المصدر- ارتفاع في درجة حرارته، وتم حجره صحيًّا لحين التأكد من نتائج الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا.

وَتَسَلّمت شرطة الشرائع ملف الحادثة وفتحت تحقيقًا؛ تمهيدًا لإحالة كامل الملف إلى النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص.مكة المكرمة الجهات الأمنية