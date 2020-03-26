- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، صباح اليوم، تنبيهين لحالة أمطار خفيفة بالقصيم وحائل؛ ففي القصيم بدأت الحالة التي يصاحبها رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الواحدة صباح اليوم.
ووفق الأرصاد، تستمر الحالة 24 ساعة، وتشمل معظم محافظات المنطقة.
وفي حائل تبدأ الحالة 11 صباح الخميس، وتستمر للواحدة من صباح الجمعة، ويصاحبها أيضًا تدنٍّ في الرؤية ورياح سطحية نشطة، وتشمل معظم محافظات المنطقة.حالة الطقس الأرصاد أمطار
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 08:19 AM
في حالة يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى صباح الجمعة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، صباح اليوم، تنبيهين لحالة أمطار خفيفة بالقصيم وحائل؛ ففي القصيم بدأت الحالة التي يصاحبها رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الواحدة صباح اليوم.
ووفق الأرصاد، تستمر الحالة 24 ساعة، وتشمل معظم محافظات المنطقة.
وفي حائل تبدأ الحالة 11 صباح الخميس، وتستمر للواحدة من صباح الجمعة، ويصاحبها أيضًا تدنٍّ في الرؤية ورياح سطحية نشطة، وتشمل معظم محافظات المنطقة.
، القصيم وحائل في تنبيهات الأرصاد: هطولات خفيفة ورياح نشطة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر القصيم وحائل في تنبيهات الأرصاد: هطولات خفيفة ورياح نشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.