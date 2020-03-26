، القصيم وحائل في تنبيهات الأرصاد: هطولات خفيفة ورياح نشطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حالة يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى صباح الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، صباح اليوم، تنبيهين لحالة أمطار خفيفة بالقصيم وحائل؛ ففي القصيم بدأت الحالة التي يصاحبها رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الواحدة صباح اليوم.

ووفق الأرصاد، تستمر الحالة 24 ساعة، وتشمل معظم محافظات المنطقة.

وفي حائل تبدأ الحالة 11 صباح الخميس، وتستمر للواحدة من صباح الجمعة، ويصاحبها أيضًا تدنٍّ في الرؤية ورياح سطحية نشطة، وتشمل معظم محافظات المنطقة.حالة الطقس الأرصاد أمطار