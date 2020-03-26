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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (نجران، الرياض، الشرقية)، كذلك على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 08:11 AM
رياح مثيرة للأتربة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (نجران، الرياض، الشرقية)، كذلك على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على نجران والرياض والشرقية والمرتفعات ،
المصدر : الخليج 365
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