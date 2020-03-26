محمد بن مسعود - الدمام - 26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 08:44 AM وزير الصحة الكويتي: ليرتفع الإجمالي إلى 49 حالة الكويت تعلن شفاء 6 حالات جديدة من الكويت تعلن شفاء 6 حالات جديدة من كورونا أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، هم 3 مواطنين و3 مواطنات؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 49 حالة. الكلمات المفتاحية ، الكويت تعلن شفاء 6 حالات جديدة من كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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